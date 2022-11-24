«Клипперс» могут побороться за Клинта Капелу, готовы обменять Джона Уолла
Центровой «Атланты» Клинт Капела может перейти в «Клипперс» по ходу нынешнего сезона, пишет обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.
По информации Эмико, «Клипперс» готовы расстаться с опытным разыгрывающим Джоном Уоллом, который будет доступен для обмена после 15 декабря.
Ранее сообщалось, что Капела входит в сферу интересов нескольких команд НБА, которым требуется усиление передней линии.
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