«Клипперс» могут побороться за Клинта Капелу, готовы обменять Джона Уолла

Центровой «Атланты» может перейти в по ходу нынешнего сезона, пишет обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

По информации Эмико, «Клипперс» готовы расстаться с опытным разыгрывающим , который будет доступен для обмена после 15 декабря.

Ранее сообщалось, что Капела входит в сферу интересов нескольких команд , которым требуется усиление передней линии.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)