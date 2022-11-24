«Клипперс» могут побороться за Клинта Капелу, готовы обменять Джона Уолла

Теги возможные переходы Атланта Клипперс НБА Джон Уолл Клинт Капела Баскетбол

Центровой «Атланты» Клинт Капела может перейти в «Клипперс» по ходу нынешнего сезона, пишет обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

По информации Эмико, «Клипперс» готовы расстаться с опытным разыгрывающим Джоном Уоллом, который будет доступен для обмена после 15 декабря.

Ранее сообщалось, что Капела входит в сферу интересов нескольких команд НБА, которым требуется усиление передней линии.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные