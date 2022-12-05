В «Хоукс» рассчитывают, что Трэй Янг станет более уживчивым и более позитивным как лицо клуба

После старта сезона-22/23 «Хоукс» вынуждены были провести несколько командных собраний для разрешения различных конфликтов.

На прошлой неделе у лидера команды случилось недопонимание с главным тренером Нэйтом Макмилланом.

Для разыгрывающего, чьи натянутые отношения с бывшим тренером «Атланты» Ллойдом Пирсом сыграли важную роль в увольнении специалиста в марте 2021 года, это еще одна щекотливая ситуация, которая заставила многих людей в «Хоукс» усомниться в подходе Трэя к лидерству.

«Хоукс» с результатом 13-10 на данный момент идут четвертыми в Восточной конференции. Знакомые с ситуацией источники сообщают, что Макмиллану не грозит увольнение.

Предполагается, что Янг и Макмиллан должны будут наладить отношения в ближайшем будущем, если хочет бороться за высокие места. Ключевые сотрудники клуба считают, что Трэй должен стать более уживчивым и более позитивным как лицо клуба из Джорджии.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться