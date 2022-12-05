Трэй Янг – о конфликте с Нэйтом Макмилланом: «Мы все здесь взрослые мужчины, и мы не всегда друг с другом согласны»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг прокомментировал конфликт с главным тренером команды Нэйтом Макмилланом.
«Это была просто ситуация. Мы все здесь взрослые мужчины, и бывает, что мы не всегда друг с другом согласны.
Очень жаль, что личные ситуации и личные разговоры становятся достоянием общественности. Наверное, это мир, в котором мы теперь живем.
Я просто сосредоточусь на баскетболе и на том, чтобы помочь своей команде победить. Вот о чем я должен сейчас думать», – сказал Янг.
Янг пропустил пятничный матч против «Наггетс» после ультиматума Макмиллана. После того, как игрок пропустил утреннюю тренировку из-за травмы правого плеча, тренер предложил ему на выбор: либо выйти со скамейки запасных, либо вовсе не появляться на арене.
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