Трэй Янг поставил под сомнение конфликт с Нэйтом Макмилланом

Теги Атланта Нэйт Макмиллан НБА Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг отреагировал на публикацию инсайдера The Athletic Шэмса Чарании о непростой ситуации в клубе.

Журналист рассказал о конфликте между Янгом и главным тренером Нэйтом Макмилланом, общим напряжением в раздевалке и недовольстве руководства подходом игрока к исполнению лидерских обязанностей.

Янг выложил в соцсетях строчку из песни Дрейка.

«Просыпаюсь под публичные заявления о моей частной жизни 🥱😂», – написал Трэй.

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