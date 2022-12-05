Трэй Янг поставил под сомнение конфликт с Нэйтом Макмилланом

Разыгрывающий «Атланты» отреагировал на публикацию инсайдера The Athletic Шэмса Чарании о непростой ситуации в клубе.

Журналист рассказал о конфликте между Янгом и главным тренером Нэйтом Макмилланом, общим напряжением в раздевалке и недовольстве руководства подходом игрока к исполнению лидерских обязанностей.

Янг выложил в соцсетях строчку из песни Дрейка.

«Просыпаюсь под публичные заявления о моей частной жизни 🥱😂», – написал Трэй.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов