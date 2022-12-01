Чарльз Баркли: «Клэй больше никогда не станет лучшим атакующим защитником НБА, Букер надрал ему задницу»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Чарльз Баркли Клэй Томпсон Зал славы Девин Букер Баскетбол

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли объяснил спад в результативности одного из лидеров «Голден Стэйт» Клэя Томпсона.

Баркли раскритиковал Томпсона после матча против «Финикса» в начале сезона, когда ветеран заработал первое удаление за карьеру в результате перепалки с Девином Букером.

«Клэй по-прежнему чертовски хорошо играет, но он больше никогда не станет лучшим атакующим защитником НБА, каким он был долгое время. Из-за возраста, травмы ахиллова сухожилия и травмы передней крестообразной связки.

Я расстроен, что он так остро отреагировал на мои слова. Я сказал, что он по-прежнему хороший игрок, но не лучший второй номер лиги. Букер тогда надрал ему задницу. Когда ты становитесь старше, ты ничего не можешь с этим поделать», – заявил Баркли.

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