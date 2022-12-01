Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли объяснил спад в результативности одного из лидеров .

Баркли раскритиковал Томпсона после матча против в начале сезона, когда ветеран заработал первое удаление за карьеру в результате перепалки с .

«Клэй по-прежнему чертовски хорошо играет, но он больше никогда не станет лучшим атакующим защитником НБА, каким он был долгое время. Из-за возраста, травмы ахиллова сухожилия и травмы передней крестообразной связки.

Я расстроен, что он так остро отреагировал на мои слова. Я сказал, что он по-прежнему хороший игрок, но не лучший второй номер лиги. Букер тогда надрал ему задницу. Когда ты становитесь старше, ты ничего не можешь с этим поделать», – заявил Баркли.

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