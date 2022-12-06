Клэй Томпсон в матче с «Пэйсерс» забросил три 3-очковых из одной точки в течение минуты

Защитник «Уорриорз» вдохновил рывок команды в середине второй четверти матча с «Пэйсерс» (104:112).

Томпсон забросил три 3-очковых из одной и той же точки в течение одной минуты. совершил рывок 18:2.

На счету Клэя 28 очков, 2 подбора и 4 передачи при 9 из 23 с игры.

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