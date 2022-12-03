Дрэймонд Грин не включил Кевина Дюрэнта в четверку лучших игроков в истории «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА Кевин Дюрэнт Крис Маллин Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время интервью составил «гору Рашмор» из четырех лучших баскетболистов в истории калифорнийского клуба.

Грин не включил в четверку Кевина Дюрэнта, который в составе «воинов» дважды становился самым ценным игроком финальной серии.

«Стеф Карри, Крис Маллин, Клэй Томпсон и Андре Игудала», – заявил Грин.

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