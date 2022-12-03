Форвард «Голден Стэйт» во время интервью составил «гору Рашмор» из четырех лучших баскетболистов в истории калифорнийского клуба.

Грин не включил в четверку , который в составе «воинов» дважды становился самым ценным игроком финальной серии.

, Крис Маллин, и , – заявил Грин.

Вы вообще понимаете, о ком пишут в комментариях веток об НБА? Тест по прозвищам игроков в рунете

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться