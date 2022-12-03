Дрэймонд Грин не включил Кевина Дюрэнта в четверку лучших игроков в истории «Уорриорз»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время интервью составил «гору Рашмор» из четырех лучших баскетболистов в истории калифорнийского клуба.
Грин не включил в четверку Кевина Дюрэнта, который в составе «воинов» дважды становился самым ценным игроком финальной серии.
«Стеф Карри, Крис Маллин, Клэй Томпсон и Андре Игудала», – заявил Грин.
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