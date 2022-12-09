Андрей Мартюк: «Победили «Самару» за счет агрессии на мяче и на подборе»

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Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк прокомментировал победу над «Самарой» (80:77) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«За счет чего мы оказались сильнее? За счет агрессии на мяче и на подборе.

Мы играем в обычный баскетбол, выполняем то, что говорит нам тренер, и готовимся к каждой игре, чтобы побеждать», – сказал Мартюк.

Мартюк набрал в матче 22 очка, сделал 11 подборов, 3 передачи и 3 блок-шота. Коэффициент полезности игрока составил 32 балла.

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