Александер Секулич: «Мартюк с самого начала сезона держит уровень, удивительный для 22-летнего игрока»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич после победы над «Самарой» (80:77) ответил на вопрос, связана ли сегодняшняя великолепная игра с тем, что вчера его выдвинули на звание лучшего спортсмена Кубани.

«Это пусть вам сам Андрей скажет. Но то, что он сегодня продемонстрировал великолепный баскетбол – это факт.

Да и в целом сложно переоценить его влияние на наши результаты. С самого начала сезона он держит уровень, удивительный для 22-летнего игрока. И в сложные моменты уже не раз совершал ключевые действия для побед «Локомотива-Кубань», – сказал тренер.

Мартюк набрал в матче 22 очка, сделал 11 подборов, 3 передачи и 3 блок-шота. Коэффициент полезности игрока составил 32 балла.

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