Александер Секулич – о матче против «Самары»: «Одержали очень трудную и важную победу»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич заявил, что его команда должна гордиться победой над «Самарой» (80:77) в тяжелом гостевом матче Лиги ВТБ.

«Со стороны могло показаться, что этот матч складывался для нас не очень сложно, несколько раз лидировали с двузначным счетом — но это не так.

— это потрясающая команда, у которой очень сильный, очень хороший тренер. Я думаю, мы можем и должны гордиться сегодняшней победой. Здесь сложный зал с точки зрения болельщиков, очень сильная команда соперников — мы одержали очень трудную и важную победу», – сказал Секулич.

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