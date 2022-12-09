Сергей Базаревич: «Нам не хватило пары трехочковых»

Главный тренер «Самары» заявил, что его команде не хватило пары трехочковых в концовке матча против «Локомотива-Кубань» (77:80).

«Тяжеловато играть на выезде пять-шесть матчей подряд, а потом возвращаться, потренироваться один день — и снова играть.

Надо отдать должное нашим игрокам: большинство из них проявили себя бойцами, и, несмотря на плохой процент реализации трехочковых, все решилось в концовке. Нам не хватило «размера» — соперник в последней четверти забрал шесть подборов на нашем щите и попал сложные броски. Нам не хватило пары трехочковых», – сказал Базаревич.

ЦСКА имени Сарумана, великие камбэки и огненный Суприм. Итоги ноября в Единой Лиге от Рахона