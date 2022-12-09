Андрей Мартюк совершил ключевые подбор и попадание на последних секундах матча против «Самары»

Теги Локомотив-Кубань видео Единая лига ВТБ Самара Андрей Мартюк Баскетбол

Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк набрал ключевые очки на последних секундах гостевого матча против «Самары» (80:77) в рамках Единой лиги ВТБ.

22-летний игрок сделал подбор в нападении после промаха Джейлена Барфорда и добавил мяч в кольцо в одно касание.

Мартюк завершил матч с 22 очками, 11 подборами, 3 передачами и 3 блок-шотами при 8 из 11 с игры.

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