Единая лига ВТБ. «Самара» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА в гостях у «Минска»

В пятницу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

«Самара» примет краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА в гостях сыграет с белорусским .

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 14-0, УНИКС – 13-2, Зенит – 12-2, МБА – 10-5, – 8-6, Нижний Новгород – 8-7, – 6-8, Парма – 5-10, Автодор – 5-10, Енисей – 3-12, Астана – 1-12, Минск – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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