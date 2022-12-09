Единая лига ВТБ. «Самара» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА в гостях у «Минска»

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В пятницу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

«Самара» примет краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА в гостях сыграет с белорусским «Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Самара – Локомотив-Кубань
Дата проведения
9 декабря, 18.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Минск – ЦСКА
Дата проведения
9 декабря, 20.00, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 14-0, УНИКС – 13-2, Зенит – 12-2, МБА – 10-5, Локомотив-Кубань – 8-6, Нижний Новгород – 8-7, Самара – 6-8, Парма – 5-10, Автодор – 5-10, Енисей – 3-12, Астана – 1-12, Минск – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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