Джей Джей Редик: «Обсуждал с Джо Маззуллой возможность присоединения к его тренерскому штабу»

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик во время разговора с защитником в своем подкасте признался, что главный тренер «Селтикс» предлагал ему место в своем штабе.

«Не знаю, рассказывал ли я об этом когда-нибудь. Когда произошла ситуация с Име Удокой, так получилось, что в те выходные я прилетел в Бостон, чтобы встретиться со школьным другом.

В воскресенье утром я играл в гольф с Джо, и мы обсуждали возможность моего присоединения к его тренерскому штабу. Я был под таким впечатлением от него. Я провел с ним четыре с половиной часа. Он проделал удивительную работу в этом сезоне», – сказал Редик.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри