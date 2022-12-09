Джей Джей Редик: «Обсуждал с Джо Маззуллой возможность присоединения к его тренерскому штабу»
Бывший игрок НБА Джей Джей Редик во время разговора с защитником «Бостона» Дерриком Уайтом в своем подкасте признался, что главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла предлагал ему место в своем штабе.
«Не знаю, рассказывал ли я об этом когда-нибудь. Когда произошла ситуация с Име Удокой, так получилось, что в те выходные я прилетел в Бостон, чтобы встретиться со школьным другом.
В воскресенье утром я играл в гольф с Джо, и мы обсуждали возможность моего присоединения к его тренерскому штабу. Я был под таким впечатлением от него. Я провел с ним четыре с половиной часа. Он проделал удивительную работу в этом сезоне», – сказал Редик.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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