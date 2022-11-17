Джо Маззулла начал тренерскую карьеру с 12-3. В истории «Бостона» лучше было только у Билла Расселла

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Новый главный тренер «Бостона» Джо Маззулла начал тренерскую карьеру с 12 побед в 15 матчах. 34-летний специалист повторил результат Криса Форда.

Единственным тренером в истории «Селтикс», показавшим лучший результат в первых 15 матчах карьеры, был Билл Расселл, сообщает ESPN Stats & Info.

Маззулла возглавил «Бостон» после того, как Име Удока был отстранен от работы на весь сезон-22/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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