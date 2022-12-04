Инсайдер: «Тейтум стал главной причиной назначения Маззуллы главным тренером «Бостона»

Инсайдер НБА Джефф Гудман объяснил, почему решил назначить Джо Маззуллу на должность исполняющего обязанности главного тренера.

«Согласно источникам, с которыми я разговаривал, Тейтум стал главной причиной назначения Маззуллы.

Именно Тейтум поддержал кандидатуру Маззуллы. А если Тейтум кого-то поддерживает, другим игрокам становится намного легче его поддержать.

был любимцем . Мы видели комментарии Маркуса после отстранения Име, и я уверен, что он был расстроен. Я думаю, что всем нравился Име, но когда Тейтум, ваш лучший игрок, поддерживает чью-то кандидатуру, все соглашаются с ним. И это сработало, они успешно выступают», – сказал Гудман.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри