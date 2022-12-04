Инсайдер: «Тейтум стал главной причиной назначения Маззуллы главным тренером «Бостона»

Теги Бостон Име Удока НБА Маркус Смарт Джейсон Тейтум Джо Маззулла Баскетбол

Инсайдер НБА Джефф Гудман объяснил, почему «Бостон» решил назначить Джо Маззуллу на должность исполняющего обязанности главного тренера.

«Согласно источникам, с которыми я разговаривал, Тейтум стал главной причиной назначения Маззуллы.

Именно Тейтум поддержал кандидатуру Маззуллы. А если Тейтум кого-то поддерживает, другим игрокам становится намного легче его поддержать.

Име Удока был любимцем Маркуса Смарта. Мы видели комментарии Маркуса после отстранения Име, и я уверен, что он был расстроен. Я думаю, что всем нравился Име, но когда Тейтум, ваш лучший игрок, поддерживает чью-то кандидатуру, все соглашаются с ним. И это сработало, они успешно выступают», – сказал Гудман.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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