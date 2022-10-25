«Мне нужно контролировать свои эмоции». Джо Маззулла высказался о первом удалении в карьере

Исполняющий обязанности главного тренера «Селтикс» Джо Маззулла в понедельник во время матч с «Буллс» (102:120) заработал первое удаление в новом качестве.

в первой половине вел 19 очков, но пропустил рывок соперника 14:49. В третьей четверти раздосадованный Маззулла стал кричать на судей и получил два технических.

Молодой специалист высказался об эпизоде.

«Мне нужно лучше контролировать свои эмоции в подобных обстоятельствах.

Я просто пытался привлечь внимание рефери. Но в такие моменты, когда все складывается не в твою пользу, важно быть более собранным. Я должен был лучше сработать в том моменте», – заявил Маззулла.

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