Монти Уильямс и Джо Маззулла признаны НБА лучшими тренерами по итогам октября/ноября
Возглавляющий «Финикс» Монти Уильямс и его коллега из «Бостона» Джо Маззулла признаны НБА лучшими тренерами по итогам октября/ноября.
«Санз» под руководством Уильямса лидируют на Западе с результатом 15-6.
«Селтикс» тренера-дебютанта Маззуллы занимают 1-е место во всей лиге – 18-4.
Лучшими игроками первого месяца нового сезона также признаны представители «Финикса» и «Бостона» – Девин Букер и Джейсон Тейтум соответственно.
На награду также претендовали: Чонси Биллапс («Портленд»), Майк Браун («Сакраменто»), Уилли Грин («Пеликанс»), Уилл Харди («Юта»), Тэйлор Дженкинс («Мемфис»), Майкл Мэлоун («Денвер»), Джей Би Бикерстафф («Кавальерс»), Майк Буденхольцер («Бакс») и Рик Карлайл («Пэйсерс»).
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