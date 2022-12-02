Возглавляющий и его коллега из «Бостона» Джо Маззулла признаны лучшими тренерами по итогам октября/ноября.

«Санз» под руководством Уильямса лидируют на Западе с результатом 15-6.

«Селтикс» тренера-дебютанта Маззуллы занимают 1-е место во всей лиге – 18-4.

Лучшими игроками первого месяца нового сезона также признаны представители «Финикса» и – Девин Букер и Джейсон Тейтум соответственно.

На награду также претендовали: Чонси Биллапс («Портленд»), Майк Браун («Сакраменто»), Уилли Грин («Пеликанс»), Уилл Харди («Юта»), Тэйлор Дженкинс («Мемфис»), Майкл Мэлоун («Денвер»), Джей Би Бикерстафф («Кавальерс»), Майк Буденхольцер («Бакс») и Рик Карлайл («Пэйсерс»).

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