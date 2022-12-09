Джейсон Тейтум после победы над «Санз»: «Все это ничего не значит, пока мы не вывесили баннер»

Теги Бостон Финикс НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум после разгромной победы над «Финиксом» (125:98) заявил, что команда не будет довольна, пока не выиграет чемпионат.

«Мы веселимся и довольны своей игрой, но никто в команде не празднует и не удовлетворен тем, чего мы достигли на данным момент. Все это ничего не значит, пока мы не вывесили баннер.

Мы понимаем, что у нас лучший результат – 21-5. С этим связано решение в каждом матче играть правильно и стараться изо всех сил на обеих сторонах площадки», – сказал Тейтум.

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