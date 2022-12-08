Ожидается, что Роберт Уильямс вернется в строй до Рождества

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По словам обозревателя ESPN Эдриана Воджнаровски, центровой «Бостона» Роберт Уильямс должен вернуться на площадку менее чем через две недели.

В марте Уильямс перенес операцию по поводу разрыва мениска в левом колене. Он пропустил семь матчей плей-офф и играл через боль. В сентябре клуб объявил, что Уильямс перенес еще одну операцию и пропустит начало сезона.

«Уильямс близок к возвращению. Он достиг большого прогресса в восстановлении после межсезонной операции. Срок его возвращения на данный момент все еще 10–12 дней, но не исключено, что Уильямс однажды проснется и решит, что готов вернуться. Но мы ожидаем, что он вернется до Рождества», — сказал Воджнаровски.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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