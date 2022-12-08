Мэджик Джонсон: «Селтикс», бесспорно, лучшая команда в НБА»

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» после победы над (125:98) назвал «Селтикс» лучшей командой в лиге.

«Селтикс», бесспорно, лучшая команда в НБА!

Они вели с преимуществом в 45 очков сегодня в 3-й четверти против «Санз», а у «Санз» лучший результат на Западе!» – написал Мэджик в социальной сети.

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