Джордан Лойд избежал сотрясения мозга. Игроку предстоит операция по поводу перелома носа

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Защитник «Монако» Джордан Лойд, получивший страшную травму на последних секундах вчерашнего матча Евролиги против «Реала» (95:94 ОТ), избежал сотрясения мозга.

«Повреждений головного мозга нет, но сегодня в Монако Джордану предстоит операция по поводу перелома носа со смещением. Срок восстановления станет известен через 24 часа», – говорится в заявлении клуба.

Лойда унесли с площадки на носилках с кислородной маской на лице после того, как за 6,8 секунды до конца матча он наткнулся на локоть Гершона Ябуселе во время борьбы за подбор. Экс-игрок «Зенита» некоторое время провел на паркете, из носа у него шла кровь.

В пятницу утром Лойд написал в соцсетях, что с ним все в порядке, и поблагодарил всех за добрые пожелания.

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