Трехочковый с фолом от Майка Джеймса позволил «Монако» перевести матч с «Реалом» в овертайм

«Монако» в 12-м туре регулярного чемпионата вырвал победу у в Мадриде (95:94).

«Реал» был близок к успеху, но за 4,3 секунды до сирены исполнил точный 3-очковый с фолом при 84:88.

В дополнительной 5-минутке превзошел испанский клуб со счетом 7:6.

В активе Джеймса 28 очков и 27 баллов за эффективность.

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