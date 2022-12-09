Трехочковый с фолом от Майка Джеймса позволил «Монако» перевести матч с «Реалом» в овертайм
«Монако» в 12-м туре регулярного чемпионата Евролиги вырвал победу у «Реала» в Мадриде (95:94).
«Реал» был близок к успеху, но за 4,3 секунды до сирены Майк Джеймс исполнил точный 3-очковый с фолом Эди Тавареша при 84:88.
В дополнительной 5-минутке «Монако» превзошел испанский клуб со счетом 7:6.
В активе Джеймса 28 очков и 27 баллов за эффективность.
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