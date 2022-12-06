Чемпионат Франции. «Монако» – «Виллербан», «Роанн» сыграет с «Метрополитаном» и другие матчи

Во вторник, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся три матча.

Во встрече французских представителей в Евролиге сойдется с , «Роанн» сыграет с Виктора Вембаньямы.

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Метрополитан – 9-1, Монако – 9-2, Шоле – 8-2, Дижон – 8-3, Бурк – 7-4, Лимож – 7-4, Виллербан – 6-5, Ле-Ман – 6-5, Нантер – 5-5, Блуа – 5-6, – 4-6, Нанси – 4-7, Париж – 4-7, Гравлин-Дюнкерк – 4-7, Страсбур – 4-7, По-Ортез – 3-8, Фос Прованс – 2-8, Ле-Портель – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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