Джордана Лойда унесли на носилках с кислородной маской на лице после того, как он наткнулся на локоть Гершона Ябуселе

Теги травмы происшествия Turkish Airlines EuroLeague Реал видео Монако Гершон Ябуселе Джордан Лойд Баскетбол

Защитник «Монако» Джордан Лойд получил травму на последних секундах матча Евролиги с «Реалом» (95:94 ОТ).

Лойда унесли на носилках с кислородной маской на лице после того, как он наткнулся на локоть Гершона Ябуселе во время борьбы за подбор. Экс-игрок «Зенита» некоторое время провел на паркете, из носа у него шла кровь.

О степени серьезности повреждения на данный момент неизвестно.

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные