Защитник получил травму на последних секундах матча с (95:94 ОТ).

Лойда унесли на носилках с кислородной маской на лице после того, как он наткнулся на локоть во время борьбы за подбор. Экс-игрок «Зенита» некоторое время провел на паркете, из носа у него шла кровь.

О степени серьезности повреждения на данный момент неизвестно.

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