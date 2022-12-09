Кевин Гарнетт: «Я думал, что мы со Стефоном Марбери выиграем пару чемпионских титулов»

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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» Кевин Гарнетт считает, что он и Стефон Марбери принесли бы «Миннесоте» пару чемпионских титулов, если бы Марбэри остался.

«Я думал, что мы со Стефом будем вместе навсегда. Я думал, что мы выиграем пару чемпионских титулов, даже несмотря на Шака и Кобе.

Да, уход Стефа из «Миннесоты» подкосил меня. Я ничего не понял. Я до сих пор не могу этого понять. Это было решение Стефона Марбери. Это было не мое решение», – сказал Гарнетт.

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