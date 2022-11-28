Кевин Гарнетт: «Дуайт Ховард доминирует на Тайване, «Нетс» необходимо такое усиление»

Член Зала славы считает, что следует подписать контракт с центровым , который с недавнего времени выступает в чемпионате Тайваня.

«На мой взгляд, им необходимо такое усиление. Дуайт доминирует на Тайване. Для меня стало открытием, что он умеет бросать с дистанции. Он в хорошей форме. Я видел, как он играет», – заявил Гарнетт.

В первом матче за «Таоюаньских леопардов» Ховард набрал 38 очков, 25 подборов, 9 передач и 4 блок-шота, во втором – 23 очка, 10 передач и 9 подборов.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться