Кевин Гарнетт: «Дуайт Ховард доминирует на Тайване, «Нетс» необходимо такое усиление»
Член Зала славы Кевин Гарнетт считает, что «Бруклину» следует подписать контракт с центровым Дуайтом Ховардом, который с недавнего времени выступает в чемпионате Тайваня.
«На мой взгляд, им необходимо такое усиление. Дуайт доминирует на Тайване. Для меня стало открытием, что он умеет бросать с дистанции. Он в хорошей форме. Я видел, как он играет», – заявил Гарнетт.
В первом матче за «Таоюаньских леопардов» Ховард набрал 38 очков, 25 подборов, 9 передач и 4 блок-шота, во втором – 23 очка, 10 передач и 9 подборов.
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