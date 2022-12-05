Пол Пирс: «Лейкерс» легко пройдут в плей-офф, если Дэвис будет играть с менталитетом Гарнетта до конца сезона»

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Чемпион НБА 2008 года Пол Пирс заявил, что «Лейкерс» с легкостью выйдут в плей-офф, если Энтони Дэвис продолжит выступать на таком же высоком уровне.

«Это версия Энтони Дэвиса, которую все ждали. Его мастерство говорит о том, что он способен на это, но все сомневаются в его менталитете.

Эй Ди, назад дороги нет. Ты должен играть с менталитетом Гарнетта до конца сезона. Тогда «Лейкерс» легко пройдут в плей-офф. Также надеюсь, что ты избежишь травм», – сказал Пирс.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

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