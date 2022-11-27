Кевин Гарнетт: «Шэй Гилджес-Александер должен быть в числе претендентов на MVP»

Самый ценный игрок НБА-2004 Кевин Гарнетт считает, что лидер «Оклахомы» -Александер претендует на звание MVP этого сезона.

«Не могу поверить, что мы не говорим о нем как о перетенденте на MVP. Шэй играет лучше всех. Он является причиной побед «Оклахомы». Он должен быть в числе претендентов. Шэй Гилджес-Александер делает свое дело, нужно отдать ему должное», – заявил Гарнетт.

В нынешнем регулярном чемпионате Гилджес-Александер набирает 31,1 очка, 6,1 передачи, 4,8 подбора, 1,7 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч. «Тандер» c результатом 8-12 идут на 12-м месте в Западной конференции.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?