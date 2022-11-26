«Чем меньше он будет потрепан, тем лучше». Гарнетт посоветовал «Бруклину» переместить Дюрэнта на дугу

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Член Зала славы Кевин Гарнетт заявил, что тело Кевина Дюрэнта не предназначено для силовой борьбы и «Бруклину» следует переместить форварда на периметр.

«Я вижу, как соперники избивают его. Он участвует в силовой борьбе больше, чем когда-либо. Если «Нетс» добавят пару больших под кольцо, они смогут переместить Дюрэнта на трехочковую дугу, где ему будет привычнее.

То, что он играет на позиции четвертого номера, дает ему преимущество в нападении, но в обороне ему приходится участвовать в силовой борьбе. Ему приходится бороться за подбор и получать удары, а его тело не предназначено для этого. Я не говорю, что он не способен на это, но чем меньше будет потрепан Дюрэнт, тем лучше для концовки сезона», – сказал Гарнетт.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану

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