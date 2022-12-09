Чарльз Баркли: «Пришло время расформировать «Буллс»

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в эфире чикагской радиостанции «WMVP-AM 1000» заявил, что «Буллс» пора начинать перестройку команды.

«Пришло время расформировать «Буллс». Расформируйте команду. Пора. У вас есть хорошие игроки, но вы недостаточно хороши. Пора начинать перестройку.

Да бросьте, вы сильно отстаете. «Селтикс» и «Бакс» находятся на совершенно другом уровне, чем остальная Восточная конференция», – сказал Баркли.

В недавнем выпуске «Inside the NBA» Баркли также посоветовал начать перестройку в «Майами».

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