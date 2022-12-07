Чарльз Баркли: «Если бы плей-офф начинался сегодня, «Лейкерс» даже не было бы в турнире плей-ин»

Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли заявил, что по-прежнему не верит в выход «Лейкерс» в плей-офф.

играет великолепно, но на каком месте сейчас находятся «Лейкерс»? На 13-м месте.

Если бы плей-офф начинался сегодня, их бы даже не было в турнире плей-ин», – сказал Баркли.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна