Чарльз Баркли: «Если бы плей-офф начинался сегодня, «Лейкерс» даже не было бы в турнире плей-ин»
Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли заявил, что по-прежнему не верит в выход «Лейкерс» в плей-офф.
«Энтони Дэвис играет великолепно, но на каком месте сейчас находятся «Лейкерс»? На 13-м месте.
Если бы плей-офф начинался сегодня, их бы даже не было в турнире плей-ин», – сказал Баркли.
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
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