Чарльз Баркли – о «Майами»: «Пришло время расформировать команду и начать все сначала»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли советует начать перестройку команды.

«Возможно, пришло время расформировать команду и начать все сначала.

У них есть несколько контрактов, которые никуда не годятся. Значит, им нужно начать все заново. Это мое личное мнение. Обменяйте некоторых из этих парней командам, претендующим на чемпионство, или командам, которые смогут предложить вам молодых игроков, и начните все сначала», – сказал Баркли.

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