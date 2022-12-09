Журналист Джейсон Уитлок: «Баскетболистка на «торговца смертью». Похоже на одну из низших точек в истории внешней политики США»

Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок прокомментировал обмен осужденной в России олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

«Баскетболистка женской на «торговца смертью». Помоги мне разобраться в этой сделке «Грайнер – Смерть».

Все это похоже на одну из низших точек в истории внешней политики США. Или я преувеличиваю?» – написал Уитлок в социальной сети.

Центровая УГМК Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием.

Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута