Сын Дональда Трампа: «Мы получили отвратительную ненавидящую Америку баскетболистку, а Россия – международного торговца оружием»

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, раскритиковал обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Никто не заключает сделки лучше, чем Байден. Мы получили отвратительную ненавидящую Америку баскетболистку женской НБА, а Россия – международного торговца оружием.

Вы знаете, как позволить Путину продолжать арестовывать американцев и сурово их наказывать? Обменяйте ему торговца оружием, известного как «Торговец смертью», виновного в заговоре с целью убийства американцев и пособничестве террористической организации, на ненавидящую Америку активистку женской НБА. Отличный обмен!» — написал сын Дональда Трампа в соцсети.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на Бута.

Виктор Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет