Юрист Павел Чиков – о Бриттни Грайнер: «Это был изначально приговор под обмен»

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что за преступление, которое совершила Бриттни Грайнер, суд обычно дает 3 года условно, и что приговор американской баскетболистке изначально выносился «под обмен».

«Посмотрел приговоры по делам как у Грайнер (229.1ч2 и 228ч1).

Обычно 3 года условно. Одному иностранцу 5 лет. Грайнер назначили 9 лет при потолке в 10.

Это был изначально приговор под обмен. No doubts, yankees», – написал юрист.

Центровая УГМК Грайнер была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло. В августе олимпийская чемпионка была приговорена российским судом к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

8 декабря Россия обменяла Грайнер в США на россиянина Виктора Бута, который был осужден в 2012 году на 25 лет тюрьмы за торговлю оружием.

Бриттни Грайнер обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута. Она провела в российской тюрьме 293 дня

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные