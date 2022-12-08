Юрист Павел Чиков – о Бриттни Грайнер: «Это был изначально приговор под обмен»

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что за преступление, которое совершила Бриттни Грайнер, суд обычно дает 3 года условно, и что приговор американской баскетболистке изначально выносился «под обмен».

«Посмотрел приговоры по делам как у Грайнер (229.1ч2 и 228ч1).

Обычно 3 года условно. Одному иностранцу 5 лет. Грайнер назначили 9 лет при потолке в 10.

Это был изначально приговор под обмен. No doubts, yankees», – написал юрист.

Центровая УГМК Грайнер была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло. В августе олимпийская чемпионка была приговорена российским судом к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

8 декабря Россия обменяла Грайнер в США на россиянина Виктора Бута, который был осужден в 2012 году на 25 лет тюрьмы за торговлю оружием.

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