Пресс-секретарь Белого дома: «У США был выбор либо обменять Бута на Грайнер, либо не проводить обмен»

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге объяснила, почему США не удалось вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер вернуть осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана.

«Я хочу быть предельно ясной. Мы пытались изложить это ясно и четко, как это сделал президент и мои коллеги из Совета национальной безопасности Белого дома. Для нас это не было выбором, кого из американцев вернуть домой. Это был выбор между возвращением домой одного американца или возвращением домой ни одного. И сегодня мы вернули домой одного. И это важно подчеркнуть.

Мы также смогли вернуть домой Тревора Рида в апреле. На каждом этапе этого процесса мы стремились вернуть Пола», – заявила Жан-Пьер.

Центровая УГМК Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

В конце июля Вашингтон предложил Москве обменять Бута на Грайнер и осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Уилан не вошел в обмен заключенными, который состоялся 8 декабря.

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