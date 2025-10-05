Ви Джей Эджкомб: «Изучал игру Дуэйна Уэйда и, конечно, Леброна. Хотя я ниже его, многому у него научился»

Новичок «Филадельфии» ждет первой игры против Леброна Джеймса.

«Я определенно взял элементы у игроков, на которых вырос. Изучал игру Дуэйна Уэйда и, конечно, Леброна. Хотя я не 2,06 метра ростом, я многому у него научился. Он – главный пример для меня.

Я просто хочу быть разносторонним игроком. Мои навыки «плеймейкера» недооценены, думаю, что и в защите я силен.

С нетерпением жду все матчи, потому что каждый вечер мне придется опекать множество отличных игроков, будущих членов Зала славы», – сказал Ви Джей Эджкомб .

3-й номер драфта НБА-2025 также подчеркнул, что игра против Леброна Джеймса станет для него особенной: «Определенно, это возвращение к внутреннему ребенку. Человек, который открыл мне игру и сейчас находится на таком пьедестале».