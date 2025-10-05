Ви Джей Эджкомб: «Изучал игру Дуэйна Уэйда и, конечно, Леброна. Хотя я ниже его, многому у него научился»
Новичок «Филадельфии» ждет первой игры против Леброна Джеймса.
«Я определенно взял элементы у игроков, на которых вырос. Изучал игру Дуэйна Уэйда и, конечно, Леброна. Хотя я не 2,06 метра ростом, я многому у него научился. Он – главный пример для меня.
Я просто хочу быть разносторонним игроком. Мои навыки «плеймейкера» недооценены, думаю, что и в защите я силен.
С нетерпением жду все матчи, потому что каждый вечер мне придется опекать множество отличных игроков, будущих членов Зала славы», – сказал Ви Джей Эджкомб.
3-й номер драфта НБА-2025 также подчеркнул, что игра против Леброна Джеймса станет для него особенной: «Определенно, это возвращение к внутреннему ребенку. Человек, который открыл мне игру и сейчас находится на таком пьедестале».
Кто лучший американский игрок в НБА?3014 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: RG
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости