Евгений Пашутин о победе над ЦСКА: «Сегодня была непередаваемая атмосфера. Парни это тоже почувствовали»

Главный тренер «Бетсити Пармы» прокомментировал победу над действующим чемпионом.

«Во-первых, хочу поблагодарить пермских болельщиков. Полный зал на открытии домашнего сезона – это невероятно. Первый домашний матч и сразу с действующим чемпионом Лиги. Я рад тому, что болельщики откликнулись и пришли поддержать команду.

Сегодня была непередаваемая атмосфера. Парни это тоже почувствовали, особенно новички, которые играли при полных трибунах в Перми впервые. Думаю, что эта энергия и двигала их вперед к победе.

Плюс, после последних матчей в Казани и Нижнем мы проводили подробный анализ матчей и постарались исправить ошибки. В Казани и Нижнем Новгороде мы проиграли подбор, сегодня же мы исправили эту ситуацию, вся команда боролась за отскоки и ничейные мячи.

Также сегодня мы играли кучнее в защите, это также принесло свои плоды», – добавил Евгений Пашутин .