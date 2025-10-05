Видео
0

Рикки Рубио вернулся в «Ховентуд» спустя 20 лет и помог команде обыграть «Гранаду»

Рикки Рубио вернулся в команду, где начинал свою профессиональную карьеру.

34-летний разыгрывающий блистательно проявил себя в матче чемпионата Испании, набрав 18 очков, 4 передачи и 3 перехвата, приведя «Ховентуд» к выездной победе над «Гранадой» со счетом 87:75.

Перед матчем 34-летний разыгрывающий, который начинал профессиональную карьеру именно в «Ховентуде», был чествован клубом за вклад в баскетбол.

Кто лучший американский игрок в НБА?3014 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальная страница ACB в соцсети X
logoХовентуд
logoРикки Рубио
logoГранада
logoчемпионат Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Валенсия» примет «Барселону», «Реал» разобрался с «Гран-Канарией» и другие матчи
сегодня, 12:33Live
Рикки Рубио не исключает возвращения в сборную Испании
224 сентября, 13:20
«Выглядит эксплуатацией». Рикки Рубио считает необходимым установить нижние возрастные рамки профессионального баскетбола
620 сентября, 20:20
Главные новости
Ви Джей Эджкомб: «Изучал игру Дуэйна Уэйда и, конечно, Леброна. Хотя я ниже его, многому у него научился»
1сегодня, 16:21
Джордж Айвазоглу о Лиге Европы под эгидой НБА: «Самый ранний старт – октябрь 2027 года. Хотим, чтобы оставалось место для сказок вроде «Лестера», выигравшего АПЛ»
3сегодня, 15:31
Единая лига ВТБ. 50 очков Адамса и Картера на двоих помогли «Бетсити Парме» обыграть ЦСКА, «Локомотив-Кубань» выиграл у «Пари НН»
14сегодня, 15:11
Сет Карри о переходе в «Голден Стэйт»: «Все рады, кроме моего отца – он не хотел, чтобы я уходил из «Шарлотт»
2сегодня, 14:49
Форвард «Милана» Джош Нибо выбыл минимум на три недели
сегодня, 13:56
Куин Снайдер о Джейлене Джонсоне: «В обновленном составе он будет чаще оказываться в ситуациях «кэтч-энд-шут». Нам важно, чтобы он бросал уверенно и без раздумий»
сегодня, 13:40
Яннис Адетокумбо: «Наследие очень важно для меня. Хочу выиграть еще один чемпионский титул и еще одну медаль со сборной»
1сегодня, 11:46
Джейк Ларэвиа о Стивене Адамсе: «Этот чувак – просто животное. Расхаживал по базе босиком со стейками в обеих руках»
14сегодня, 10:57
Новичок «Бостона» Уго Гонсалес испытывает проблемы из-за языкового барьера
18сегодня, 10:00
Алекс Хэмилтон присоединился к «Автодору»
1сегодня, 07:45Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джордан Кларксон о роли в «Никс»: «Я смогу прижиться где угодно. Куда бы меня ни отправили, я буду в порядке»
6 минут назад
Евгений Пашутин о победе над ЦСКА: «Сегодня была непередаваемая атмосфера. Парни это тоже почувствовали»
25 минут назад
Андреас Пистиолис: «Поздравляю «Бетсити Парму». Мы провели уже вторую плохую игру в этом сезоне»
144 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Дертоне», «Брешия» играет с «Тревизо» и другие матчи
сегодня, 15:58Live
Шейк Милтон: «Победа в Евролиге с «Партизаном» стала бы для меня всем. Это главная цель, к которой мы все идем»
сегодня, 15:56
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Спартак Суботица», «Мега» играет с «Цедевитой Олимпией»
сегодня, 15:02Live
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Бурсаспором», «Маниса» обыграл «Бююкчекмедже» и другие матчи
сегодня, 14:58Live
Чемпионат Греции. 22+7 от Диноса Митоглу помогли «Панатинаикосу» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» победил «Марусси»
сегодня, 14:56
Чемпионат Франции. «Монако» принимает «Элан Шалон», «Виллербан» сыграет с «Сен-Кантеном»
сегодня, 14:52Live
Марк Уильямс: «Делаю все возможное, чтобы выдержать полноценный сезон»
сегодня, 14:25