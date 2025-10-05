Рикки Рубио вернулся в «Ховентуд» спустя 20 лет и помог команде обыграть «Гранаду»

Рикки Рубио вернулся в команду, где начинал свою профессиональную карьеру.

34-летний разыгрывающий блистательно проявил себя в матче чемпионата Испании, набрав 18 очков, 4 передачи и 3 перехвата, приведя «Ховентуд » к выездной победе над «Гранадой» со счетом 87:75.

Перед матчем 34-летний разыгрывающий, который начинал профессиональную карьеру именно в «Ховентуде », был чествован клубом за вклад в баскетбол.