Рикки Рубио вернулся в «Ховентуд» спустя 20 лет и помог команде обыграть «Гранаду»
Рикки Рубио вернулся в команду, где начинал свою профессиональную карьеру.
34-летний разыгрывающий блистательно проявил себя в матче чемпионата Испании, набрав 18 очков, 4 передачи и 3 перехвата, приведя «Ховентуд» к выездной победе над «Гранадой» со счетом 87:75.
Перед матчем 34-летний разыгрывающий, который начинал профессиональную карьеру именно в «Ховентуде», был чествован клубом за вклад в баскетбол.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальная страница ACB в соцсети X
