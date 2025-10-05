Шэйдон Шарп рассчитывает подписать четырехлетнее продление с «Портлендом» на 100 млн долларов
Шэйдон Шарп начал переговоры с «Трэйл Блэйзерс».
По информации инсайдера Джейка Фишера, 22-летний баскетболист готов подписать с «Портлендом» продление контракта минимум на четыре года и 100 млн долларов.
Первоначальное предложение клуба было рассчитано на четыре года и примерно 90 млн, но эксперты ожидают, что игрок добьется условий, аналогичных продлению Джоша Гидди с «Чикаго» (4 года, 100 млн).
В сезоне-2024/2025 Шарп басетболист провел 72 матча в составе «Портленда», набирая в среднем 18,5 очка, 4,5 подбора и 2,8 передачи за 31 минуту на паркете.
Кто лучший американский игрок в НБА?3065 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
