Андреас Пистиолис: «Поздравляю «Бетсити Парму». Мы провели уже вторую плохую игру в этом сезоне»
Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение своей команды от «Бетсити Пармы».
«Прежде всего, поздравляю «Бетсити Парму». У меня в мыслях нет никаких вопросов к тому, что соперники заслужили победу, они играли по-настоящему хорошо.
Что касается нас, мы мягко начали и, на мой взгляд, ни в одном из фрагментов матча не показывали хорошую защиту. Кроме того, мы промазали легкие броски.
Даже при хорошем выступлении на предсезонке, сейчас, в регулярном чемпионате мы провели уже вторую плохую игру. Надо разобраться и действовать лучше», – заявил Андреас Пистиолис.
В своем втором матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ, московский ЦСКА уступил «Бетсити Парме» со счетом 80:83.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт ЦСКА
