  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джордан Кларксон о роли в «Никс»: «Я смогу прижиться где угодно. Куда бы меня ни отправили, я буду в порядке»
Джордан Кларксон о роли в «Никс»: «Я смогу прижиться где угодно. Куда бы меня ни отправили, я буду в порядке»

Джордан Кларксон сосредоточен на том, чтобы помогать команде в любой роли.

«Я смогу прижиться где угодно. Куда бы меня ни отправили, я буду в порядке. Думаю это просто черта характера. Куда бы меня ни поставили, я принимаю все как есть и получаю удовольствие от процесса», – признался 33-летний защитник «Нью-Йорка».

В прошлом сезоне Кларксон выступал за «Юту», сыграв 37 матчей и набирая в среднем 16,2 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи за 26 минут на площадке.

The New York Post
