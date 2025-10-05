Джордан Кларксон о роли в «Никс»: «Я смогу прижиться где угодно. Куда бы меня ни отправили, я буду в порядке»
Джордан Кларксон сосредоточен на том, чтобы помогать команде в любой роли.
«Я смогу прижиться где угодно. Куда бы меня ни отправили, я буду в порядке. Думаю это просто черта характера. Куда бы меня ни поставили, я принимаю все как есть и получаю удовольствие от процесса», – признался 33-летний защитник «Нью-Йорка».
В прошлом сезоне Кларксон выступал за «Юту», сыграв 37 матчей и набирая в среднем 16,2 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи за 26 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The New York Post
