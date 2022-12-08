«Кто возьмет на себя решающий бросок?» Пирс выложил совместную фотографию с Джорданом и Кобе

Теги Майкл Джордан Бостон Пол Пирс Чикаго Лейкерс Кобе Брайант НБА фото соцсети Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Селтикс» Пол Пирс выложил в соцсетях совместную фотографию с легендами НБА Майклом Джорданом и Кобе Брайантом.

«Кто возьмет на себя решающий бросок в матче?

До сих пор не верится, что Мамба больше не с нами», – написал Пирс.

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Соцсети Пола Пирса

 

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