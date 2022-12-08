Чемпион НБА в составе «Селтикс» выложил в соцсетях совместную фотографию с легендами НБА Майклом Джорданом и .

«Кто возьмет на себя решающий бросок в матче?

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