«Кто возьмет на себя решающий бросок?» Пирс выложил совместную фотографию с Джорданом и Кобе
Чемпион НБА в составе «Селтикс» Пол Пирс выложил в соцсетях совместную фотографию с легендами НБА Майклом Джорданом и Кобе Брайантом.
«Кто возьмет на себя решающий бросок в матче?
До сих пор не верится, что Мамба больше не с нами», – написал Пирс.
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Соцсети Пола Пирса
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