Шейк Милтон: «Победа в Евролиге с «Партизаном» стала бы для меня всем. Это главная цель, к которой мы все идем»

Новичок «Партизана» поделился впечатлениями от адаптации к игре в Европе.

«Это действительно особенный опыт. Манера игры здесь немного другая, приходится привыкать к новому темпу и подходу, но мне это нравится. Я стараюсь впитывать все, как губка, продолжаю учиться и прибавлять. Пока все складывается отлично.

Я играл в одном стиле семь лет, а теперь осваиваю что-то новое. Это вызов, но он меня вдохновляет. Уже начал вносить корректировки, и самое приятное – понимать, что могу стать лучше, чем был раньше», – сказал Шейк Милтон .

Новичок белградского клуба также рассказал, что для него значило бы выиграть Евролигу вместе с «Партизаном »: «Это значило бы все – для меня, для наших болельщиков, для всей команды. Это главная цель, к которой мы все идем. Это вершина».