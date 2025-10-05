  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шейк Милтон: «Победа в Евролиге с «Партизаном» стала бы для меня всем. Это главная цель, к которой мы все идем»
0

Шейк Милтон: «Победа в Евролиге с «Партизаном» стала бы для меня всем. Это главная цель, к которой мы все идем»

Новичок «Партизана» поделился впечатлениями от адаптации к игре в Европе.

«Это действительно особенный опыт. Манера игры здесь немного другая, приходится привыкать к новому темпу и подходу, но мне это нравится. Я стараюсь впитывать все, как губка, продолжаю учиться и прибавлять. Пока все складывается отлично.

Я играл в одном стиле семь лет, а теперь осваиваю что-то новое. Это вызов, но он меня вдохновляет. Уже начал вносить корректировки, и самое приятное – понимать, что могу стать лучше, чем был раньше», – сказал Шейк Милтон.

Новичок белградского клуба также рассказал, что для него значило бы выиграть Евролигу вместе с «Партизаном»: «Это значило бы все – для меня, для наших болельщиков, для всей команды. Это главная цель, к которой мы все идем. Это вершина».

Кто лучший американский игрок в НБА?2974 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoШейк Милтон
logoПартизан
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ну да, я же всю жизнь проигрываю». Желько Обрадович возмутился из-за провокационного вопроса журналиста
33 октября, 15:30Видео
Обычный школьник пофеерил на Евробаскете. А теперь будет играть за «Партизан»
123 октября, 10:50
Евролига. 20 очков Стерлинга Брауна помогли «Партизану» обыграть «Милан», «Реал» победил «Олимпиакос» и другие результаты
92 октября, 20:57
Главные новости
Джордж Айвазоглу о Лиге Европы под эгидой НБА: «Самый ранний старт – октябрь 2027 года. Хотим, чтобы оставалось место для сказок вроде «Лестера», выигравшего АПЛ»
140 минут назад
Единая лига ВТБ. 50 очков Адамса и Картера на двоих помогли «Бетсити Парме» обыграть ЦСКА, «Локомотив-Кубань» выиграл у «Пари НН»
12сегодня, 15:11
Сет Карри о переходе в «Голден Стэйт»: «Все рады, кроме моего отца – он не хотел, чтобы я уходил из «Шарлотт»
сегодня, 14:49
Форвард «Милана» Джош Нибо выбыл минимум на три недели
сегодня, 13:56
Куин Снайдер о Джейлене Джонсоне: «В обновленном составе он будет чаще оказываться в ситуациях «кэтч-энд-шут». Нам важно, чтобы он бросал уверенно и без раздумий»
сегодня, 13:40
Яннис Адетокумбо: «Наследие очень важно для меня. Хочу выиграть еще один чемпионский титул и еще одну медаль со сборной»
1сегодня, 11:46
Джейк Ларэвиа о Стивене Адамсе: «Этот чувак – просто животное. Расхаживал по базе босиком со стейками в обеих руках»
14сегодня, 10:57
Новичок «Бостона» Уго Гонсалес испытывает проблемы из-за языкового барьера
14сегодня, 10:00
Алекс Хэмилтон присоединился к «Автодору»
1сегодня, 07:45Фото
Джимми Батлер восстанавливается после травмы голеностопа и может пропустить матч с «Лейкерс»
5сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Дертоне», «Брешия» играет с «Тревизо» и другие матчи
13 минут назадLive
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Спартак Суботица», «Мега» играет с «Цедевитой Олимпией»
сегодня, 15:02Live
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Бурсаспором», «Маниса» обыграл «Бююкчекмедже» и другие матчи
сегодня, 14:58Live
Чемпионат Греции. 22+7 от Диноса Митоглу помогли «Панатинаикосу» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» победил «Марусси»
сегодня, 14:56
Чемпионат Франции. «Монако» принимает «Элан Шалон», «Виллербан» сыграет с «Сен-Кантеном»
сегодня, 14:52Live
Марк Уильямс: «Делаю все возможное, чтобы выдержать полноценный сезон»
сегодня, 14:25
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил московское «Динамо», «Надежда» обыграла «Самару» и другие матчи
сегодня, 14:07Live
Брэндон Бостон избежал серьезной травмы
сегодня, 13:20
Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» примет «Финикс» во втором матче серии
сегодня, 09:37
ACB. «Валенсия» примет «Барселону», «Реал» разобрался с «Гран-Канарией» и другие матчи
сегодня, 12:33Live