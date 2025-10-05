Шейк Милтон: «Победа в Евролиге с «Партизаном» стала бы для меня всем. Это главная цель, к которой мы все идем»
Новичок «Партизана» поделился впечатлениями от адаптации к игре в Европе.
«Это действительно особенный опыт. Манера игры здесь немного другая, приходится привыкать к новому темпу и подходу, но мне это нравится. Я стараюсь впитывать все, как губка, продолжаю учиться и прибавлять. Пока все складывается отлично.
Я играл в одном стиле семь лет, а теперь осваиваю что-то новое. Это вызов, но он меня вдохновляет. Уже начал вносить корректировки, и самое приятное – понимать, что могу стать лучше, чем был раньше», – сказал Шейк Милтон.
Новичок белградского клуба также рассказал, что для него значило бы выиграть Евролигу вместе с «Партизаном»: «Это значило бы все – для меня, для наших болельщиков, для всей команды. Это главная цель, к которой мы все идем. Это вершина».
Кто лучший американский игрок в НБА?2974 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости