Стефен Карри и Дрэймонд Грин пропустят матч против «Юты» из-за повреждений

Звезды и не примут участие в предстоящем матче против «Юты», сообщает HoopsHype.

Карри беспокоят боли в левом голеностопном суставе. Грин испытывает мышечное напряжение в левом бедре.

«Уорриорз» занимают 10-е место в Западной конференции (13-12), уступая на одну победу «Джаз» (14-12).

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов