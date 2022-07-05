«Реал» объявил о назначении Чуса Матео главным тренером до 2024 года

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Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о назначении Чуса Матео главным тренером команды до 2024 года.

Матео работал в «Реале» в качестве тренера академии и помощника тренера с 1990 по 2004 годы. С 2014-го ассистировал Пабло Ласо.   Отмечается, что «Реал» и экс-главный тренер команды Пабло Ласо решили прекратить сотрудничество «по обоюдному согласию».

В начале июня 54-летний Ласо перенес инфаркт. Тренер утверждает, что состояние здоровья позволяет ему продолжать работу, в клубе заявили, что не могут позволить себе подобный риск.

За 11 сезонов во главе «Реала» Ласо выиграл 22 титула.

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