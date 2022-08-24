Адам Ханга – об увольнении Пабло Ласо: «Это был не лучший способ решить ситуацию»

Форвард «Реала» и сборной Венгрии Адам Ханга прокомментировал уход с должности главного тренера «Реала».

В начале июня Ласо перенес инфаркт. Мадридский клуб уволил специалиста по медицинским показаниям. Сам тренер заявил, что готов продолжить работу.

«Это была неприятная ситуация. Сначала сердечный приступ, а затем увольнение. Я не знаю всего о ситуации и о том, что происходило между руководством клуба и Пабло. Но это был не лучший способ решить ситуацию, особенно после того, что произошло в сезоне и как мы играли.

Это был очень сложный сезон. Для Пабло, наверное, это был один из самых сложных сезонов. Мы проиграли много матчей, боролись, но в итоге вышли в финал и выиграли чемпионат. Неприятная ситуация, но нужно двигаться дальше», – сказал Ханга.

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