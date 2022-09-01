Пабло Ласо: «Врачи сказали, что есть люди, которые чувствуют себя хуже, чем я, и они летают на самолетах»

Бывший главный тренер , который был уволен после перенесенного инфаркта, в интервью испанскому изданию Marca рассказал о своем состоянии здоровья и возможном возвращении к работе.

«Разумеется, когда случается «сердечный приступ», что-то внутри вас говорит, что самое главное – это здоровье. В этом смысле врач команды Мигель Анхель Лопес и врачи, лечившие меня в больнице Санитас, фантастически провели катетеризацию. Через 48 часов меня выписали, а через три дня я уже тренировал команду. Я рад, что у меня есть этот медицинский документ.

Со временем всегда возникает сомнение, правда ли, что со мной все в порядке, но это нормально после того, что я пережил. Меня шокировала реакция врачей, которые меня лечили. «Ты здоровее, чем раньше. Есть люди, которые чувствуют себя хуже, чем ты, и они летают на самолетах», – говорили они.

Когда меня вызвали в офис и сказали, что я больше не буду тренировать «Реал», я был немного шокирован, потому что не понимал почему. «Реал» дал мне многое, наверное, гораздо больше, чем я дал «Реалу». Если бы президент Флорентино Перес однажды позвонил мне и предложил вернуться в «Реал», я бы не смог отказать. Мои отношения с ним все эти годы были великолепными», – сказал Ласо.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА