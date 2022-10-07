Стефен Карри – о драке Грина с Пулом: «Не знал, как рационально объяснить то, что произошло»

Разыгрывающий рассказал о своей реакции на драку между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом во время тренировки и о том, как он попытался решить конфликт между партнерами по команде.

«Речь идет о защите команды. Это касается и с . Для начала надо было всех успокоить. Затем обозначили границы, которые нельзя переходить, и сразу перешли к разговорам, которые продолжались весь оставшийся день и следующее утро.

Я не знал, как рационально объяснить то, что произошло, но просто начал действовать. Я стараюсь решать проблемы как можно быстрее», – рассказал Карри.

Согласно сообщению The Athletic, Грин извинился перед Пулом в тот же день, когда произошел инцидент. На следующий день утром он принес извинения команде.

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